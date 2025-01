Summonte, arriva la banda larga: lavori in contrada Starze e nel centro storico La fibra ottica raggiungerà 500 unità immobiliari tra abitazioni, scuole e uffici pubblici

di Paola Iandolo

La rivoluzione digitale tocca Summonte, dove è già operativa la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Open Fiber ha concluso i lavori della nuova infrastruttura in fibra ottica che raggiunge circa 500 unità immobiliari tra abitazioni, imprese, uffici pubblici e scuole, consentendo di accedere ai collegamenti Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento ha interessato le zone espressamente indicate nel bando aggiudicato da Open Fiber: in particolare tutto il centro storico, il borgo nuovo e la contrada Starze.