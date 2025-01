Avellino, torna la neve: fiocchi bianchi sul Partenio, immagini da Montevergine Temperature rigide e torna la neve

Torna la neve in provincia di Avellino. Dall'osservatorio di Montevergine le immagini in tempo reale dei fiocchi bianchi che tornano a posarsi sulle vette del Partenio. All’Osservatorio, è in atto una precipitazione mista con una temperatura di 1.7°C.

Ecco le previsioni dell'osservatorio

Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1690m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.