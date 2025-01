Laceno, rischio effetto Roccaraso: Dati record, al lavoro per turismo di qualità Migliaia di presenza sull'Altopiano previste anche per questo week end

Mentre a Roccaraso, in Abruzzo, si studiano misure draconiane per disciplinare le ondate turistiche, che lo scorso week end hanno fatto contare 10mila presenze e centinaia di bus tra traffico, caos e disagi, anche l'altopiano del Laceno si prepara ad accogliere grandi flussi di visitatori. Week end da sold out stanno scendendo questa stagione invernale. E il presidente del Consorzio Turistico Laceno Tommaso Patrone assicura: "pronti ad accogliere, ma lavoriamo per un turismo sempre più stanziale di qualità.". I sindaci dell'alta Irpinia confermano i dati in crescita per presenze tra i comuni del comprensorio, complici le abbondanti nevicate delle scorse settimane, ma intanto si lavora per un turismo che sia garanzia di crescita del territorio e sviluppo. Insomma quello che si teme è il cosiddetto effetto Roccaraso e spulciando tra le pagine social di numerose agenzie turistiche sono aumentate le proposte di gite low cost tra Matese e Laceno. Intanto si lavora per gli impianti sciistici che potranno assicurare la svolta decisiva per lo sviluppo turistico nel bagnolese e alta Irpinia in generale.