Ariano: sarà ordinato diacono nel giorno della solennità di Sant'Ottone La diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia abbraccia con gioia il giovane Nico Santosuosso

Domenica 23 marzo 2025 alle 18.30, nel giorno della solennità del santo patrono della città, Ottone Frangipane, sarà ordinato diacono il giovane accolito arianese Nico Santosuosso. Ad annunciarlo la chiesa di Ariano Irpino-Lacedonia: "Grata al Signore per il dono della chiamata al sacramento dell'ordine con gioia e trepidazione".

Sarà il vescovo Sergio Melillo a presiedere la celebrazione con l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria.

Veglia di preghiera in preparazione all'ordinazione diaconale, martedì 18 marzo 2025 alle ore 20.00 nella chiesa della Madonna del Carmine.

"L’ordinazione diaconale di Nico - scrive il vescovo Sergio Melillo - è un segno della speranza che Dio semina lungo la strada percorsa dalla nostra chiesa di Ariano Irpino - Lacedonia.

Nel cammino ci troviamo sulla strada, tra gioie e difficoltà, consolazioni e attese del nostro tempo inquieto, Dio semina, nell’umido terreno della nostra fragile umanità, una vita donata.

L’ordinazione di un giovane è segno concreto del giubileo per essere pellegrini di speranza. Pregare per le vocazioni diventa oggi una priorità per dar senso ad ogni attimo della nostra esistenza.

Diacono nella chiesa è essere apostolo e servitore, per aprire spazi ai fratelli, secondo lo stile di Dio improntato alla “mitezza”.

Il servizio ecclesiale ha questi tratti umili, servendo gli altri con amore paziente, perché è nella mitezza, che si matura la vocazione di ministri della carità!"