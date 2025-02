Ariano, nasce il corriere solidale Aios: ecco di cosa si tratta Un nuovo importante progetto al servizio dei cittadini

Un nuovo importante progetto al servizio dei cittadini. Ad istituirlo l'associazione di volontariato Aios di Ariano Irpino guidata da Amedeo Iacobacci. Si chiama corriere solidale ed ecco di cosa si tratta: "L'obiettivo è quello di fornire un servizio di trasporto sociale che agevoli il raggiungimento di attività presenti sul territorio comunale e zone limitrofe.

In che cosa consiste: "Consegna farmaci, servizio prestazioni socio sanitarie, riabilitative e ricreative, navetta cimiteriale, richieste di accompagnamento, commissioni varie in modo particolare per chi da solo è impossibilitato ad uscire di casa".

"La nostra è un'associazione che si autofinanzia, per cui tale prestazione verrà fornita in cambio di un piccolo contributo che servirà per le spese sostenute".

Come contattare i volontari: "Per prenotare sarà necessario fornire all'operatore, tutti i dati relativi al giorno e l'ora del servizio, nonchè il tipo di trasporto richiesto ad esempio visita medica, spesa, consegna farmaci. Questo aiuterà ad approntare un servizio adatto alle varie richieste".

I contatti: prenotazioni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ai numeri: 0825.1801540 oppure 324.9999300.