Ariano, trasferimento mercato, Azione: "Colpo di grazia al commercio in centro" La nota a firma di Fabio Gambacorta

"Il trasferimento del mercato settimanale del mercoledì, dal centro al rione Cardito, potrebbe essere una scelta sbagliata tesa a compromettere maggiormente gli ingressi in città e la circolazione di veicoli nel punto più trafficato di Ariano". Lo scrive in una nota Fabio Gambacorta Azione Ariano.

"La nostra posizione in merito è volta a sottolineare anche l'importanza di un'equa distribuzione del settore del commercio su tutto il territorio arianese. Trasferire il mercato dal centro significherebbe dare il colpo di grazia a tutte le attività commerciali ivi presenti, già in affanno da qualche anno a questa parte.

Per il rione Cardito e le sue attività commerciali, il mercato settimanale potrebbe non essere un valore aggiunto, anzi potrebbe diventare un ulteriore deterrente per i visitatori dei paesi limitrofi, già notoriamente restii ad imbottigliarsi nel traffico ordinario in quel punto della città.

Gli esempi del passato, tuttavia, che hanno interessato trasferimenti del mercato come ad esempio nel rione San Pietro, ci raccontano dell'insuccesso di tali scelte che portarono quasi al fallimento di questa storica attività.

Anticipando tuttavia le risposte e gli interventi che seguiranno a questo e ad altri comunicati da parte degli amministratori, i quali ci hanno abituati ad assistere all’autocommiserazione, al vittimismo e all’aria di sufficienza con cui trattano le opposizioni politiche, riteniamo di dover specificare di non credere in maniera tassativa alla temporaneità del trasferimento del mercato settimanale e, anche a chi propone di modificare il giorno della settimana spostandolo alla domenica, c’è da ricordare che il regolamento regionale del 2020 impedisce tale scelta".