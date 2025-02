Caso mercato ad Ariano, l'opposizione: violazione principio di trasparenza Della Croce, Tiso, La Carità, Luparella e Mazza: "Si è agito in assenza di interlocuzioni"

"Stamattina è stata consegnata ai commercianti ambulanti del mercato settimanale una nota del comandante della polizia municipale, che li invita ad una riunione per domani pomeriggio “in conseguenza della prevista delocalizzazione temporanea del mercato settimanale”. In altre parole l’amministrazione comunale ha già deciso informalmente il trasferimento del mercato, e i vigili urbani, pur in assenza di un provvedimento ufficiale in tal senso, stanno già organizzando il trasloco, che a quanto sembra sarà operativo dal prossimo 12 febbraio".

Lo scrivono in una nota i consiglieri di minoranza Antonio Della Croce, Marcello Luparella, Emerico Maria Mazza, Marco La Carità e Daniele Tiso.

"Tutto ció si pone in aperta violazione del principio di trasparenza, che impone alla pubblica amministrazione di agire ed operare attraverso atti amministrativi, mettendo in condizione il cittadino di verificarne la legittimità e l’opportunità.

Ma soprattutto nel caso specifico, in assenza di interlocuzione con i diretti interessati e con le forze politiche e le organizzazioni di categoria, si stanno ignorando le numerose criticità segnalate da commercianti e cittadini, si sta dando per scontata la necessità (ad oggi indimostrata) di delocalizzare il mercato in periferia, si sta adottando una procedura di dubbia legittimità, stante la competenza del consiglio comunale sulla specifica materia.

In data 31.01.2025 abbiamo protocollato una richiesta urgente di convocazione del consiglio comunale, allargato alle rappresentanze di categoria e alla consulta attività produttive, per discutere dell’argomento nella sede appropriata. Sollecitiamo con forza tale convocazione e chiediamo che la seduta si tenga prima di adottare qualsivoglia provvedimento operativo".