Ariano, mercato trasferito nel piano di zona: decisione tecnica e temporanea Appello dei cittadini al cessate il fuoco: "Qui si rischia di perderlo per sempre, basta polemiche"

Il trasferimento del mercato settimanale del mercoledì dal centro storico a Cardito, nel piano di zona ad Ariano Irpino, è una decisione squisitamente tecnica, temporanea e soprattutto indispensabile per la prosecuzione senza ostacoli dei lavori lungo le strade e piazze della città. Interventi di riqualificazione che proseguono senza sosta e in maniera scrupolosa da parte degli operai. Decisione che non spetterebbe al consiglio comunale. E lo si spiega dal fatto che la questione, è stata presa in carico direttamente dalla polizia municipale.

Da mercoledì prossimo le bancarelle verranno dislocate nel piano di zona dove la decisione è stata accolta con soddisfazione dai residenti purchè venga garantita la normale viabilità nel quartiere. Non vi sarebbe altra soluzione compatibile. Sono in atto gli ultimi passaggi relativi alla dislocazione de vari punti vendita degli ambulanti, percorsi, parcheggi, accessi residenti e studenti. In campo polizia municipale, operai dell'ente e gruppo comunale protezione civile. Tutto dovrà essere curato nei minimi dettagli, al fine di mettere in atto piano temporaneo e scongiurare la sospensione totale del mercato. Questo sarebbe stato si un fallimento totale. La parola ora spetta al sindaco Enrico Franza che nelle prossime ore dovrà pronunciarsi definitivamente in merito.

Da più parti viene rivolto un appello alla politica al "cessate il fuoco". Forza Italia e Azione sono intervenuti nelle ultime ore, manifestando ferma contrarietà attraverso comunicati stampa, parlando di condanna alla desertificazione del centro storico e colpo di grazia al commercio in centro.

Per l'opposizione in consiglio comunale che ha scelto invece sulle varie questioni della città ultimamente il canale facebook con i suoi esponenti Antonio Della Croce, Marcello Luparella, Daniele Tiso, Emerico Maria Mazza e Marco La Carità, vi sarebbe una violazione del principio di trasparenza in assenza di interlocuzioni con i diretti interessati, forze politiche e organizzazioni di categoria.

Quali sono i primi commenti sui social e in piazza? "Il mercato vero lo sta facendo la politica. E' una speculazione e un'immagine ridicola quella che stiamo vedendo negli ultimi giorni soprattutto da parte della minoranza consiliare che fa scena muta in consiglio e aizza la popolazione sui social". Poche ore di sacrifici per consentire lo svolgimento dei lavori in centro metteranno in crisi il commercio, che ridicola questa cosa, ma lo sanno chi scrive questo che al mercato vanno persone anziane che di certo in quel mercoledì non si affacciano per niente nel centro storico, chi li ha mai visti, se non ad una fermata di un bus. E' vergognosa la speculazione politica che stiamo assistendo. E ci meraviglia la presenza di persone navigate nell'opposizione diventate così infantili". "Il commercio in centro non esiste più da tempo e chi va al mercato non compra nei negozi del centro. Di solito chi si reca al mercato spende poco, non si prende neanche il caffè, cerca scarpe e abiti a 20 euro massimo, certo non va a spendere nei negozi". E poi ancora Sofia Arena: Sofia Arena: "Credo come cittadina che le forze politiche nella questione mercato "e dintorni" non dovrebbero metterci naso. La politica è una cosa, il mercato spostato per necessità e un’altra. Qua sinistra, destra o centro non deve avere accesso. Il bene della città è di primaria importanza". Domenico Iannarone: "Stanno facendo tutto questo casino per cosa? Non è per sempre è solo per un piccolo periodo poi tornerà tutto com'era". Serena Scaperrotta: "Tante polemiche per un periodo breve, ma finitela!"