Voglia di sorrisi: donazione di 15 apparecchi aerosol e kit di primo utilizzo Iniziativa benefica ad Ariano Irpino in collaborazione con due farmacie

L’associazione Voglia di Sorrisi Aps, in collaborazione con le farmacie D’Amico e Ciccarelli, dona 15 apparecchi per aerosol e kit di primo utilizzo a famiglie, impossibilitate all’acquisto, per la salute dei propri bambini o anziani. Ancora un bel gesto solidale da parte dell'associazione arianese guidata da Stefano Mincolelli.

"L'aerosol è fondamentale ed efficace per curare le vie aeree basse e alte e il vapore che emette va ad alleviare anche la secchezza delle mucose e della gola, rende più fluido il muco, previene bronchiti, riduce i broncospasmi e rende più liquide le secrezioni tracheo-bronchiali. La richiesta deve avvenire tramite mail all’indirizzo vogliadisorrisi@gmail.com