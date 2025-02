Ariano, spostamento mercato: disposizioni traffico, nuovi orari e percorsi bus Nel piano di zona anche tutte le fiere della città

Con ordinanza sindacale n. 8 dell’08/02/2025, da mercoledì 12 febbraio 2025 il mercato settimanale e la fiera delle palme, la fiera in Albis, la fiera Sant’Antonio e la fiera ognissanti, verranno spostati in via temporanea in località Cardito Piano di Zona, fino alla conclusione dei lavori Pnrr di rifacimento delle piazze.

Il mercato ortofrutticolo/agroalimentare resterà ubicato nel centro storico sull’area scoperta livello superiore del silos parcheggio “Rione Valle”.

Disposto, con ordinanza dirigenziale n. 7 dell’08/02/2025, il divieto di transito e sosta veicolare, su ambo i lati, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 nella giornata del mercoledì, lungo la viabilità nel rione Piano di Zona costituita dal doppio anello viario adiacente alla chiesa “Madonna di Fatima”, lato ovest ed est.

Per effetto del provvedimento nella giornata del mercoledì è ristabilita la fruizione di piazza Mazzini quale capolinea dei trasporti pubblici extraurbani e fermata autobus urbani.

A tal proposito si comunicano le corse straordinarie dell’Amu del mercato del mercoledì: Martiri/Cardito - corsa diretta Via Variante, partenza: ore 8.45 ex bar Rosanna arrivo: ore 9.00 Cardito scuola media, Cardito/Martiri - corsa diretta Via Variante partenza: ore 10,45 Cardito ccuola media arrivo: ore 11,00 ex bar Rosanna.