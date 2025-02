Sanremo New Talent: Irpinia protagonista con Maria Karol L'11enne di Melito Irpino è pronta per la finalissima

Sanremo New Talent, per il secondo anno consecutivo l'Irpinia tifa per Maria Karol. La piccola vocalist di Melito Irpino ha superato le selezioni fino ad arrivare in finale. Domani sera, sabato 15 febbraio, ci sarà la finalissima e lei canterà la canzone di Arisa "Canta Ancora", con il suo testo profondo contro il bullismo. Sostenuta da mamma e papà la talentuosa 11enne irpina è pronta a cantare sul palco sostenuta da tutta l'Irpinia. Ma non solo. Ha superato anche le selezioni di The Voice Kids e quindi la rivedremo presto in tv.