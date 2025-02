Ariano, 2025 all'insegna della longevità: ancora due centenari sul tricolle Pasquale e Giovanna: 200 anni in due

Dopo il record di qualche giorno fa nella Rsa del centro Minerva, ancora due centenari ad Ariano Irpino. Entrambi lucidissimi. Pasquale Vitillo in festa, all’interno di un agriturismo circondato dall’affetto di familiari e amici, omaggiato di una pergamena da parte del vice sindaco Grazia Vallone a nome dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza.

Compleanno invece inaspettatamente in pronto soccorso all’ospedale Frangipane-Bellizzi per Giovanna Sicuranza, ricoverata poco prima del lieto evento, a causa di una crisi respiratoria e festa purtroppo rimandata. Ci ha pensato Pasquale a spegnere una fiammella in più, soffiando anche per lei in attesa di una pronta guarigione.

"Sono felice che la mia vita non è stata mai cattiva - afferma Pasquale che indossa ancora gelosamente il un vestito cucito a mano dallo storico sarto arianese Peppino Finella - non ho fatto mai del male a nessuno. Anzi se qualcuno litigava o si arrabbiava anche per cose stupide, io ero lì pronto ad intervenire per mettere pace. Ho fatto sempre questo in vita mia, aiutando il più possibile il prossimo. La mia passione da ragazzo suonare il mandolino e il violino. Andavo a comprare i capricci di Paganini, per studiare. Erano tempi difficili allora. Oggi è diventato più facile e alla portata di tutti".

Al fianco di Pasquale sua moglie Maria Grasso, che di anni ne ha 90. Non hanno avuto figli nella loro vita, ma al loro fianco una famiglia straordinaria con un esercito di nipoti. La festa si aperta tra balli e suoni carnevaleschi prima di fare ingresso alla locanda del bosco.

Le parole di Grazia Vallone: "Un bell'esempio di vita, racconti che ci ha regalato di uno spaccato di vita non solo arianese ma direi anche mondiale. Ha attraversato un secolo con tutto quello che ha comportato. Ha vissuto in campagna, con intensità, ha parlato di bellezza, fiori musica, rapporto con la natura. Quale lezione migliore e quale ricetta. E poi l'augurio di lunga vita in campagna. L'amore e il rispetto per questo meraviglioso territorio che noi abbiamo. E lui è un figlio e un fiore di questa terra.

Un augurio speciale in questo momento di difficoltà intendiamo rivolgerlo anche a Giovanna e ai suoi familiari che avevano già preparato tutto nei minimi dettagli per la grande festa. Ci auguriamo che possa superare al più presto questo ostacolo per festeggiare insieme il traguardo dei suoi 100 anni. Anche lei una donna d'altri tempi, tenace e ricca di insegnamenti".