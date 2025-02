Ariano: studenti a lezione di legalità con la polizia al Don Milani Il monito del vice questore Giulio Masini alle nuove generazioni

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado "IC Don Lorenzo Milani" di Ariano Irpino, l'importanza della cultura della legalità è al centro di un programma di formazione che ha visto protagonisti i referenti della polizia, i docenti e gli alunni.

L’incontro, svoltosi nei plessi di Pasteni, Calvario, Covotta, Greci e Savignano, è stato un'occasione per approfondire temi fondamentali legati alla convivenza civile, al rispetto delle regole e alla partecipazione attiva nella comunità.

Lo scorso anno, l'Istituto ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, vincendo ben cinque premi provinciali nella città di Avellino, ma la vera eccellenza è stata raggiunta con il primo premio nazionale a Spoleto. Questi successi non solo sono il frutto dell'impegno dei docenti e degli alunni, ma testimoniano anche l'importanza dei progetti educativi che promuovono la legalità come valore imprescindibile.

Il concorso, infatti, ha avuto come finalità stimolare la riflessione sulla cultura della legalità, elemento centrale per una migliore convivenza tra le persone e per un impegno attivo nella vita democratica della propria comunita`.

Durante l'incontro, i rappresentanti delle forze dell'ordine, presente in prima persona il vice questore Giulio Masini, dirigente del commissariato di polizia di Ariano Irpino, hanno dialogato con gli studenti, aiutandoli a comprendere l’importanza del rispetto delle regole e dell'osservanza delle normative, non solo a livello scolastico, ma anche nella vita quotidiana.

Grazie a questi progetti, ai quali la dirigente scolastica Filomena Colella persona molto preparata e dinamica, dedica la sua massima attenzione, la scuola si conferma come luogo di formazione non solo culturale, ma anche civica, dove le nuove generazioni sono educate alla responsabilità, alla solidarietà e al rispetto reciproco. Un passo importante, quindi, per un futuro più consapevole e giusto.