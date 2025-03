Ariano. Strada Manna-Camporeale, la minoranza: "Il comitato lo invitiamo noi" L'opposizione: "Con il solito fair-play istituzionale è stata disattesa anche la nostra richiesta"

Venerdì 7 marzo in consiglio comunale si torna a parlare della strada Manna-Camporeale e delle vie di collegamento alla Stazione Hirpinia, argomenti fondamentali per lo sviluppo delle nostre zone, e sui quali siamo purtroppo in grave ritardo.

"Benché il presidente del consiglio (venendo meno ad elementari obblighi di correttezza e trasparenza) non lo scriva nell’avviso di convocazione - scrive la minoranza - anche questa seduta si terrà per esclusiva iniziativa dei cinque consiglieri di minoranza, che la hanno convocata a norma di statuto, dopo che era stata ignorata analoga richiesta sottoscritta con una petizione da circa tremila cittadini.

Con il solito fair-play istituzionale è stata disattesa anche la nostra richiesta di estendere la convocazione al comitato promotore della petizione popolare, nonchè al presidente della provincia e alle deputazioni regionali e nazionali.

Fa niente. Il comitato lo inviteremo noi, così come invitiamo fin da adesso a partecipare al consiglio, o a seguirlo in diretta streaming, tutti i cittadini interessati alla fondamentale problematica".