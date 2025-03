Ariano, ecco cosa accade lungo la strada panoramica: la denuncia di un cittadino Paolo De Gruttola si rivolge alla nostra redazione

"E' da più di tre mesi che da via Conservatorio fino all'intero tratto della strada panoramica, mi vedo costretto a raccogliere a terra buste vuote di croccantini per cani e gatti, lasciate da chi si reca in questa zona per lasciare cibo agli animali. E' un gesto vergognoso di inciviltà davvero intollerabile".

A contattare la nostra redazione è un cittadino, Paolo De Gruttola, di Ariano Irpino, vigile del fuoco in pensione, da sempre particolarmente attento all'ordine, pulizia e decoro della città. In più di un'occasione, anche in silenzio si è armato di guanti, scope e buste per ripulire piazzole, strade e fontane avvolte dal degrado.

"Andrò fino in fondo su questa storia riservandomi di denunciare l'accaduto anche alle forze dell'ordine. Conservi con me le buste vuote con tanto di marca e verificherò personalmente dove sono vengono acquistate. Sono in pensione e ho tutto il tempo libero per posizionarmi personalmente sulla panoramica e individuare chi è che inquina l'ambiente".

Nei mesi scorsi grazie ad una nostra battaglia, l'eliminazione dei cumuli di sale, rifiuti ammassati e pali interrati grazie anche all'intervento dei carabinieri.

Di recente qualcuno ha abbattuto un guard rail, non si sa se a causa di una manovra o incidente. Andrebbe al più presto ripristinato e quest'area riqualificata. Al vaglio dell'amministrazione comunale vi sarebbe un progetto che mira ad incrementare anche l'area parcheggi del vicino ospedale.