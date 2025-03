Progetto scuola allo stadio: gli alunni del don Milano di Ariano al Maradona Un'esperienza educativa che ha unito l'apprendimento alla passione per il calcio

Le classi III della SS1G Plesso Covotta dell'Istituto Comprensivo don Lorenzo Milani di Ariano hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza unica e coinvolgente, partecipando alla partita di Serie A tra Napoli e Inter allo Stadio Diego Armando Maradona. I ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno assistito all'emozionante match con grande entusiasmo, entrando a pieno titolo nel cuore di una delle tradizioni sportive più radicate della città partenopea.

Il progetto “Scuola allo Stadio” ha permesso agli studenti di avvicinarsi al mondo dello sport non solo come spettatori, ma come veri protagonisti di un'esperienza educativa che ha unito l'apprendimento alla passione per il calcio.

L'iniziativa ha avuto lo scopo di sensibilizzare i giovani sull'importanza dei valori fondamentali che lo sport trasmette, come il rispetto delle regole, la cooperazione, e soprattutto il fairplay, un concetto che la dirigente Scolastica, Filomena Colella, ha voluto sottolineare con particolare enfasi.

"La partecipazione a questo evento sportivo - ha dichiarato la preside - non è solo un'opportunità di svago, ma un'occasione per educare i nostri ragazzi ai principi di correttezza e rispetto che devono sempre guidare ogni tipo di competizione, sia sul campo che nella vita quotidiana. Lo sport deve essere un terreno fertile per imparare a rispettare gli altri, a superare le proprie difficoltà e a lavorare in team "