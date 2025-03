Ariano: fair play e successo per gli arcieri del tricolle Il bilancio del 2024 e dell’inizio 2025 è stato davvero lusinghiero

Fair play e successo per gli Arcieri del Tricolle all’ultima gara indoor interregionale di questa stagione, tenutasi domenica 9 marzo 2025 al palazzetto dello sport di Torre Le Nocelle.



Il bilancio del 2024 e dell’inizio del 2025 è stato lusinghiero per gli Arcieri del Tricolle che, in ogni competizione, sono sempre saliti sul podio.



Anche in questa ultima gara al chiuso, le prossime sono in calendario a partire dal prossimo settembre, tutti e nove gli arcieri scesi in campo sono andati a podio e, tra questi, due “matricole” alla loro prima gara: Matilde Puorro, di dodici anni, che è arrivata prima nella classe “giovanissimi” e Sharon Lucia Piligra De Delfinetti che ha conquistato un meritato argento nella classe “senior”.



Altro significativo dato di rilievo è il fair play dell’arciere Vito Molinario che, avendo notato al termine del primo tempo nella classifica generale esposta e non contestata da alcun concorrente (quindi sarebbe stata considerata valida), gli era stato attribuito un punteggio più alto, ha ritenuto doveroso segnalare l’errore agli organizzatori facendosi attribuire il suo corretto punteggio più basso commentando tra sé e sé “se devo vincere, devo vincere con i miei punti”.



Questi i risultati in classifica generale alla fine della gara dei nove agonisti degli Arcieri del Tricolle:



Eleonora Pisapia, arco compound, master femminile, oro.



Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, oro.



Puorro Matilde, arco nudo, giovanissimi femminile, oro.



Natale Iacobacci, arco nudo, junior maschie, oro.



Vito Molinario, arco compound, senior maschile, oro.



Sharon Lucia Piligra De Delfinetti, arco nudo, senior femminile, argento.



Angelino Grieco, Antonio Zotti e Domenico Paonessa, arco nudo, squadra master maschile, argento.