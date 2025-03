Ariano, area nefrologica: Biogem ospita Kumar Sharma "L'acido chinolinico come potenziale mediatore della neurotossicità nell’asse rene-cervello"

Sarà ‘’l’acido chinolinico come potenziale mediatore della neurotossicità nell’asse rene-cervello’’ il tema principale del seminario in programma ad Ariano Irpino, presso la sede dell’Istituto, venerdì 14 marzo alle 12:00.

L’evento, fortemente voluto dal direttore scientifico di Biogem, Giovambattista Capasso, e, come sempre, aperto al pubblico, riguarderà, in particolare, l’area nefrologica, nella quale brilla alta la stella di Kumar

Sharma, direttore del centro di Medicina di Precisione della University of Texas Health di San Antonio (Usa).

Il professore, autore di oltre 200 pubblicazioni originali e con al suo attivo oltre 27mila citazioni, illustrerà i

suoi ultimi studi sull’asse rene-cervello.

Un campo di ricerca centrale nel programma internazionale Connect, che ha visto, negli anni scorsi,

Biogem protagonista. Di qui, l’ipotesi di avviare una collaborazione scientifica dell'area nefrologica dell’Istituto irpino con il gruppo guidato dal professore Sharma, fino ad oggi impegnato prevalentemente sulla nefropatia diabetica.

Un settore, quest’ultimo, al quale deve la sua fama, grazie anche a diverse pubblicazioni su riviste internazionali, quali Science, Pnas, Cell Metabolism, Diabetes, Diabetes Care, Jci, Jasn, Kidney

lnternational, Cell Metabolism e Nature Medicine.

A solo titolo di esempio, il lavoro più recente del professore Sharma ha identificato nuovi biomarcatori di insufficienza renale e cardiaca in pazienti con diabete e nuove terapie metaboliche che potrebbero

rivoluzionare il trattamento delle complicanze diabetiche.