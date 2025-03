Stazione Hirpinia e piattaforma logistica: esperti a confronto ad Ariano Focus su mobilità sostenibile, sviluppo urbano e innovazione digitale

Continua la city week di Ariano Irpino. La settimana dedicata alla presentazione del puc, approvazione del piano strutturale. Terza giornata oggi dedicata al focus "Reti di connessione e interconnessione. L'appuntamento è alle ore 11:00 nel museo civico e della ceramica di Palazzo Forte ad Ariano Irpino.

"Ariano Irpino guarda al futuro con un progetto di connessione e interconnessione che integra mobilità sostenibile, sviluppo urbano e innovazione digitale.

Il focus sarà incentrato sullo sviluppo urbanistico della nostra città e la programmazione delle infrastrutture del territorio in piena trasformazione per l'inserimento di varie reti di connessioni materiali e immateriali tra le più rilevanti degli ultimi cinquant'anni come la Stazione Hirpinia e la piattaforma logistica".

I programma di oggi:

Saluti istituzionali del sindaco Enrico Franza e la vice Grazia Vallone. Relatori: Pio Castello architetto progettista del piano urbanistico comunale, Nicola Sampietro progettista riammagliamento e razionalizzazione del tessuto urbano con interventi di mobilità sostenibile rione Cardito, Michele Volpicella rete ferroviaria italiana, responsabile sviluppo infrastrutture area centro sud tirrenica e Giovanni Pizza account manager sud ovest dipartimento per la trasformazione digitale.