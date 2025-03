Confcommercio Ariano al presidente Grasso: "Grazie per il sostegno quotidiano" Messaggio di augurio indirizzato al presidente

La Confcommercio di Ariano attraverso una nota inviata alla nostra redazione si unisce nel festeggiare il compleanno del presidente, Nicola Grasso, che oggi, 14 marzo compie gli anni.

"Nonostante i tuoi numerosi impegni lavorativi e nel sociale, non fai mai mancare il tuo sostegno e la tua presenza per il bene della nostra comunità”, si legge in un messaggio di auguri indirizzato al Presidente. “Grazie per l’esempio che rappresenti e per il lavoro instancabile che porti avanti con passione e professionalità".

In questo giorno speciale, la Confcommercio di Ariano Valle Ufita, distretto di Avellino riconosce il valore di una persona che non solo ha saputo dare il suo contributo al mondo delle imprese, ma ha anche dimostrato un forte legame con il territorio e con i suoi abitanti.