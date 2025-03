Ariano, caso Inps, D'Amato interroga Franza: ecco i quesiti La lettera di Manfredi D'Amato, neo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia

Interrogazione al sindaco da parte di Manfredi D'Amato, neo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia in merito al bando pubblico indagine di mercato per la ricerca di un immobile da destinare a nuova sede Inps di Grottaminarda-Ariano Irpino del 7 novembre 2024.

"Con la presente, desidero sottoporre alla sua attenzione una questione riguardante il fitto dell'ufficio Inps situato nel nostro comune.

Si chiede di sapere se l'amministrazione comunale è a conoscenza dei risultati del bando di indagine per ricerca immobile, pubblicata dall'Inps direzione generale Campania del 7.11.2024.

Si chiede una spiegazione dettagliata sulle motivazioni che hanno indotto la direzione Inps regionale a revocare in maniera unilaterale, un contratto di fitto con scadenza 31.12.2028.

Si chiede, come mai l'ente non ha impugnato il recesso tramite il suo ufficio legale.

Si chiede, le motivazioni che hanno indotto l'ente a partecipare al bando esplorativo di ricerca immobile riconoscendo la decadenza del contratto con scadenza 31.12.2028.

Si chiede infine se l'amministrazione comunale ha già in programma incontri con l'Inps, direzione regionale per discutere eventuali soluzioni alternative in merito al fitto dell'ufficio, al fine di garantire un servizio efficiente alla cittadinanza, evitando lo spostamento in altro comune. Resto in attesa di una sua cortese risposta, sperando in una soluzione che possa tutelare al meglio gli interessi della comunità".