Ariano: tradizione rispettata, falò di San Giuseppe accesi ovunque Vince in Irpinia il grande coinvolgimento dei giovani

Da una contrada all'altra, giovani e famiglie in strada a brindare intorno al falò di San Giuseppe in una delle serate più fredde dell'inverno. Tradizione rispettata. Non accadeva da anni a cause delle regole troppo rigide e degli ostacoli legati alla pandemia. Fuochi piccoli o grandi accesi ovunque ad Ariano Irpino e nei comuni limitrofi. Tutto è avvenuto con grande moderazione e rispetto delle regole.

In alta irpinia a Bisaccia l'evento è stato anticipato ila sera del 18 marzo. Divertimento e aggregazione nel borgo antico della guardia in centro ad Ariano Irpino. Coivolte parrocchie e associazioni ovunque. Tutto ha funzionato alla perfezione.

Si è brindato, mangiato e cantato ovunque fino a tarda notte, spazzando via anche le scorribande dei ladri nelle zone martoriate dai furti. E' la bella faccia di una città che attraverso i giovani intende salvaguardare e portare avanti le tradizioni più radicate, tramandate di generazione in generazione. E il falò di San Giuseppe è senza dubbio le più belle e consolidate nelle aree interne.