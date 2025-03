Ariano: volontari lungo le strade a distribuire il pane benedetto di Sant'Ottone I proventi saranno interamente devoluti ad opere caritatevoli sul territorio

Da rione Cardito ai Martiri, passando per rione San Pietro e in centro nel triangolo Piazza Mazzini, Piazza Plebiscito e Villa Comunale. Sono le varie postazioni in cui si sono posizionati i volontari delle varie associazioni per la distribuzione del pane benedetto in onore di Sant'Ottone patrono della città. E' la tradizione che si rinnova unita alla solidarietà. I proventi della distribuzione saranno interamente devoluti ad opere caritatevoli tutte a sostegno del territorio: Caritas, associazione insieme si può Sarno e il Germoglio di Iesse. Domani la distribuzione avverrà nelle varie parrocchie in occasione della celebrazione della domenica.

E' stato il sindaco Enrico Franza a guidare ieri sera la fiaccolata e ad accendere egli stesso nella chiesa di San Pietro de Reclusis, la lampada votiva in onore di San'Ottone Frangipane, patrono della città.

E' seguito poi un momento di preghiera e di meditazione alla presenza del vescovo Sergio Melillo con la catechesi del giovane seminarista Nico Santosuosso verso l'ordinazione diaconale in programma domani domenica 23 marzo alle 18.30 nella Basilica Cattedrale, proprio nella ricorrenza di Sant'Ottone.

Lunedì 24 marzo, ore 10 celebrazione in onore di Sant'Ottone nella chiesa di San Pietro in Reclusis, 18.30 celebrazione eucaristica solenne presieduta dal vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.