Strada Tre Torri Manna svincolo Ariano Faeto Termoli: il comitato va avanti Nuovo intervento di Crescenzo Pratola, Vincenzo Cirillo, Luciano Leone

"Noi, delegati del Comitato per la ripresa lavori strada Tre Torri-Manna-Camporeale ad Ariano Irpino, abbiamo partecipato e siamo intervenuti nella seduta del consiglio comunale del 7 marzo 2025 che ha trattato l’unico argomento all’ordine del giorno: strada Tre Torri-Manna-svincolo Ariano - determinazioni.

Ringraziamo i consiglieri di opposizione per aver chiesto la convocazione del consiglio comunale, per aver aderito e sottoscritto il documento stilato, con il nostro modesto contributo, e deliberato in consiglio comunale che così conclude:

1) Indicare, come priorità assoluta, la ripresa di Attività della strada Tre Torri-Manna-Svincolo Ariano Irpino, che rappresenta la continuità della strada Contursi-Lioni-Grottaminarda e impegnarsi per il suo prolungamento nella tratta Cardito-Camporeale-Faeto per collegarsi alla tratta che già raggiunge Termoli

2) Assegnare i fondi riconosciuti (circa 18 milioni di euro), al Comune di Ariano Irpino, da parte di Rfi per ristoro del danno provocato dal transito dei mezzi pesanti per la realizzazione della stazione Hirpinia, e i fondi di progettazione (circa 200 mila euro), in parte utilizzati per il progetto di riammagliamento, alla Provincia dimAvellino per far fronte all’incremento di costo dell’opera.

3) Istituire un tavolo politico-tecnico per seguire le attività e superare le difficoltà, al quale partecipi anche il

Presidente della Provincia di Avellino, che possa portare a conclusione il tutto, in tempi brevi.

4) Attenersi, per la spesa presunta, senza tergiversare, a quella indicata, nella relazione tecnica allegata agli atti di C.C. del 02-03-2023, da parte dell’ingegnere Mauriello dell’Utp della Provincia di Avellino

Purtroppo la seduta di consiglio comunale si è conclusa con un nulla di fatto. Niente è cambiato, nella

maggioranza consiliare e nella presa di posizione del sindaco (nessuno è più sordo di chi non vuol sentire)

che, nel proprio documento, hanno precisato di volersi attivare per l’utilizzazione dei fondi assegnati per la

strada de qua (35 milioni di euro), a vantaggio della vaga, non chiara e non definita “Viabilità per la città di Ariano", che, già, ha ricevuto la negazione (La pazziella arianese) da parte del presidente della regione Campania".

Lo scrivono in una nota Crescenzo Pratola, Vincenzo Cirillo e Luciano Leone.

Ricordiamo che il finanziamento, in parte, è già, stato speso per opere e varie attività connesse alla

realizzazione della strada in questione, e quindi, immaginare l’utilizzo del consistente residuo finanziamento disponibile, per altre finalità, determinerebbe lesione all’interesse pubblico finanziario ovvero danno erariale.

Inoltre, con tale decisione il danno viene provocato ai cittadini dei comuni viciniori, a quelli del nord est, ai

comuni del Fortore e a quanti si vedono privati di un’arteria di carattere nazionale, che consentirebbe un

facile accesso alla stazione Hirpinia..

I cittadini delle aree limitrofe attualmente sono prigionieri di un isolamento dovuto alla mancanza di collegamenti su una strada ad alta velocità come certamente è quella di cui stiamo discutendo sopratutto in considerazione della realizzanda stazione Hirpinia siamo preoccupati che così procedendo perderemo il finanziamento assegnato e disponibile.

Noi, per la questione, ci stiamo adoperando presso Anas spA e presso la regione Campania, oltre ad esserci rivolti a parlamentari regionali e a parlamentari nazionali, purtroppo, la delibera approvata e quelle precedenti approvate dalla maggioranza nonostante con un limitato numero di favorevoli, costituisconom un freno alle nostre azioni.

Ma ci chiediamo, in questi cinque anni di amministrazione Franza, quali risultati hanno prodotto il

Sindaco la sua maggioranza consiliare e il rappresentante della provincia di Avellino? Abbiamo, nei nostri interventi in consiglio comunale, tra l’altro, interrogato il Sindaco, in prima persona, senza nasconderci o tergiversare, su questioni sollecitate da parte dei sottoscrittori (circa tre mila) di una petizione mirata all’annullamento della delibera di consiglio comunale n.1/2023, senza ricevere alcuna risposta il che si configura quale totale mancanza di considerazione nei confronti circa tre mila sottoscrittori". Fin qui la nota.