Ariano: meeting provinciale open di atletica leggera all'arena Mennea Iniziativa promossa dalla Marathon club in collaborazione con il comitato provinciale Fidal Avellino

La Marathon club Ariano Irpino, in collaborazione con il comitato provinciale Fidal di Avellino organizza per sabato pomeriggio 5 aprile 2025, con raduno alle 14.30, un meeting provinciale Open di atletica leggera all’Arena Mennea di località Cannelle per le categorie promozionali giovanili esordienti, ragazzi e cadetti (corrispondenti a ragazzi/e delle scuole elementari e medie). A darne notizia il dinamico presidente Antonio Iuozzo.

Alla manifestazione parteciperanno i settori giovanili delle società Fidal delle province di Avellino e Benevento, oltre che, su invito, anche altre società del salernitano e del foggiano.

La manifestazione sarà aperta con eventi promozionali non competitivi (corsa, lancio del vortex, staffette) dei ragazzi/e delle scuole elementari e medie di Ariano, al fine di far avvicinare le giovani generazioni alle varie discipline dell’atletica leggera.

Saranno presenti sulle tribune della struttura sportiva i genitori dei piccoli atleti, insieme a tutti gli appassionati di questo sport e tutta la cittadinanza che vorrà essere partecipe all’evento.

Ci saranno i numeri delle grandi occasioni, sarà riconsegnata la pista all’atletica con l’auspicio di far crescere il movimento dalla base, allontanandoci da una idea di marginalità delle periferie, creando un polo di aggregazione di un territorio più ampio, ai confini tra la Campania e la Puglia.

Sarà presente l’amministrazione comunale, l’amministrazione provinciale, il presidente del Cp Fidal di Avellino e siamo in attesa di conferma della presenza del presidente Fidal regionale.

Sarà uno splendido pomeriggio di sport, di giovani promesse e chissà possa essere di incoraggiamento per la crescita di nuovi campioni sul tricolle, dopo i fasti del passato in cui si primeggiava anche a livello nazionale, senza peraltro avere a disposizione una struttura come l’Arena Mennea. Foto dall'alto Arena Mennea e rione Martiri, Francesco Lops.