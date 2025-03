Arcieri del tricolle: podi per due giovanissimi a Roccapiemonte Ecco i protagonisti di questa nuova impresa

A Roccapiemonte, si è gareggiato per la fase invernale regionale del trofeo pinocchio, manifestazione dedicata esclusivamente ai più giovani arcieri nati tra il 2012 ed il 2017. I due atleti dell’Asd Arcieri del Tricolle che, dopo l’inno nazionale, sono scesi in campo sono stati:



Simone De Gregorio, nato nel 2014, arco olimpico, che ha scoccato le sue frecce su un bersaglio dal diametro di 80 centimetri, con punteggi dall’1 al 10, ad una distanza di 15 metri, conquistando l’argento.



Matilde Puorro, nata nel 2013, arco olimpico, che ha scoccato le sue frecce su un bersaglio dal diametro di 80 centimetri ma ridotto, con punti dal 5 al 10, ad una distanza di 20 metri, conquistando il bronzo.



Il 17 maggio 2025 si terrà la fase estiva del trofeo pinocchio valevole per la selezione dei migliori arcieri ed arciere campane che parteciperanno alla fase nazionale del trofeo che si terrà a Merano (Bolzano) il 14 e 15 giugno 2025.