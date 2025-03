Ariano, caso barriere imbocco galleria: il comune invia gli atti ad Anas Il materiale è ora al vaglio degli uffici competenti che dovrebbe ordinare la rimozione

Restringimento della carreggiata lungo la variante ad Ariano Irpino, in direzione Napoli, imbocco galleria Maddalena con la presenza di blocchi di cemento.

Il comune avrebbe inviato all'Anas tutta la documentazione necessaria al fine di procedere alla rimozione. Il materiale è ora al vaglio degli uffici competenti. Non si conoscono i tempi.

L'Anas da noi investita della problematica attraverso una lettera inviataci nei mesi scorsi ecco cosa affermò:

"In relazione a quanto segnalato, si rappresenta che Anas, in quanto gestore della statale 90 delle puglie (sottostante l’area del versante interessata da caduta di materiale), ha più volte sollecitato – con diverse note – il competente comune quale autorità di protezione civile sul territorio (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) ad effettuare la verifica delle condizioni di stabilità dell’intera area, di proprietà privata, sovrastante la tratta stradale.

Questo proprio al fine di ottenere la necessaria documentazione attestante la sicurezza di tale area del versante, per poter di conseguenza procedere alla rimozione dell’attuale restringimento presente in corrispondenza del km 22,800 della SS90 “delle Puglie”, ad Ariano Irpino, ove è comunque garantito il doppio senso di circolazione."

Ci auguriamo che si possa giungere al più presto alla definitiva risoluzione del caso al fine di eliminare per sempre le odiose, inutili e pericolose barriere, non essendoci mai stati pericoli sul versante in questione, orami stabile da anni.