Ariano, Franza: "Ecco come cambierà la nostra città" I lavori di riqualificazione nel centro storico proseguono con grande slancio ma c'è di più...

"I lavori di riqualificazione del nostro centro storico stanno proseguendo con grande slancio! Questo progetto non solo valorizza la nostra identità culturale, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e vivibile per tutti noi". A parlare è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Nel bilancio di previsione approvato ieri nella seduta del consiglio comunale - continua il primo cittadino - abbiamo programmato una serie di interventi strategici che trasformeranno Ariano in una città ancora più bella e accogliente. Centro, periferie, contrade, ribadisco: Ariano è una è una soltanto, ed è in quest’ottica che continuiamo e continueremo ad agire!

Ecco un elenco delle principali iniziative previste:

Realizzazione parcheggio pubblico a servizio dell'ospedale Frangipane, 50.000€. Progetto di ampliamento cimitero 1 lotto e 2 lotto (di proprietà comunale), 500.000€ (compensazione ambientale terna), riqualificazione aree urbane in zona Cardito, rione Rodegher e San Pietro, 120.000€ (compensazione ambientale terna), rigenerazione impianti area Pip Camporeale 300.000 (introiti Pip), efficientamento, estensione pubblica illuminazione primo lotto 185.000€ (compensazione ambientale terna), lavori di ripristino del primo lotto funzionale dell’impianto di depurazione Camporeale 300.000€ (introiti Pip), lavori di adeguamento e ristrutturazione rede idrica nel territorio comunale. Interventi per la riduzione della dispersione idrica 4.138.117€ (finanziamento regionale), lavori di adeguamento sismico scuola elementare Calvario 3.450.000€ (finanziato), realizzazione impianto sportivo polifunzionale (palestra a servizio della scuola primo circolo don Lorenzo Milani plesso Pasteni) 598.000€ (in attesa decreto di finanziamento), scuola primaria dell'infanzia Camporeale, riqualificazione energetica 922.000€ (in attesa scorrimento graduatoria), interventi in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico per le aree rurali. Lavoro di adeguamento strada comunale contrada Anselice 500.000€ (In attesa esito regione), sistemazione e messa in sicurezza strada comunale Creta-Brecceto 54.500€ (Fondi provinciali), consip - gestione ed efficientamento energetico degli impiantoi dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale 1.024.628€, (aq1-lotto 24), poc 2024/2020: la città nella reta - Smart Ariano 4.0 788.500€ (finanziamento regionale), lavori di riqualificazione delle aree urbane in località Martiri 40.000€, (Compensazione ambientale terna), lavoro di riqualificazione e arredo urbano dell’area adiacente alla scuola elementare in località Torreamando 50.000€, (compensazione ambientale terna), collettore fognario lotto B ed adeguamento impianto di depurazione Cerreto 2.300.000€, lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del costone Donato Anzani-Sambuco quarteie Sambuco 1.999.830€, lavori di manutenzione straordinaria dei 60 alloggi di Erp rione Martiri e centro storico 3.000.000€, efficientamento 18 alloggi Erp borgo San Domenico 897.881€, efficientamento energetico, estensione illuminazione pubblica 2 lotto 150.000€ (compensazioni ambientali Cea), 78 alloggi popolari Erp contrada Viggiano 2.350.000€ Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.