Ariano: Sant'Ottone e il miracolo della solidarietà Raccolta la cifra complessiva di 7.575,00 euro suddivisa in parti uguali per tre progetti

"Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutta la cittadinanza per aver reso possibile questo piccolo miracolo di solidarietà attraverso la distribuzione del pane benedetto di Sant'Ottone. Grazie al vostro generoso contributo, siamo riusciti a sostenere tre importanti progetti che avranno un impatto significativo sul nostro territorio. Abbiamo raccolto la cifra complessiva di 7.575,00 euro suddivisa in parti uguali per i tre progetti".

La pro loco i Normanni, attivissima in città, le associazioni coinvolte, tirano le somme ad Ariano Irpino, dopo i festeggiamenti in onore di Sant'Ottone tra fede, tradizione e solidarietà.

"Un ringraziamento speciale va alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia il comune di Ariano Irpino e tutte le associazioni che hanno collaborato e lavorato con impegno per la riuscita di questo evento. La vostra dedizione e impegno sono stati fondamentali per il successo di questa iniziativa.

Un grazie di cuore va al popolo arianese, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia generoso, sensibile e pronto a sostenere chi ha bisogno. La vostra straordinaria partecipazione è la vera forza della nostra comunità".