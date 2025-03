Melito, cedimenti del terreno ritardano la consegna dell'Alta Capacità Registrato un cedimento del terreno tra Melito e Grottaminarda

di Paola Iandolo

Si prevedono ancora tempi lunghi per l'ultimazione dei lavori sul lotto funzionale Apice-Hirpinia, dell'Alta capacità Napoli-Bari. Gli imprevisti registrati causa cedimento terreni - per la realizzazione della "Galleria Melito", determineranno un ritardo di circa quasi due anni rispetto al cronoprogramma iniziale. La previsione per la conclusione dei lavori sulla Apice -Hirpinia era 2026: ora si stima un ritardo di 24 mesi. In sostanza cambierebbe poco dato che l'intera tratta Napoli Bari si concluderà, secondo le previsioni dei tecnici, comunque entro il 2028. Entro il 2028 il nuovo assetto ferroviario tra i due mari sarà, comunque, tutto completato.

Le criticità

Gli imprevisti di natura geologica riguardano il lotto Apice-Hirpinia. Si parla del tunnel da 28 km, la più importante infrastruttura del suo genere dell'ultimo decennio in Europa. La tratta Hirpinia-Orsara da 1,3 miliardi sarà dunque l'ultima a essere completata. La Webuild, che opera lungo la Apice-Hirpinia, nel corso dello scavo della "Galleria Melito" ha dovuto fare i conti con un problema geomorfologico. Si preferisce dunque non rischiare lavorare con maggiore distensione dei tempi in quanto tra Grottaminarda e Melito Irpino, si è registrato un cedimento dei terreni. In fase di scavo si sono registrati dei fenomeni di subsidenza, consistenti in un abbassamento del terreno in corrispondenza dello scavo.