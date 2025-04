Sicurezza e prevenzione dei rischi: altri otto comuni irpini in rete Presentata domanda per ottenere i contributi destinati alla pianificazione di protezione civile

I comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montecalvo Irpino, Montaguto, Savignano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli hanno ufficialmente presentato la domanda per l'ottenimento dei contributi destinati alla pianificazione di protezione civile, nell’ambito delle misure previste dalla normativa nazionale per la sicurezza e la prevenzione dei rischi.

L’iniziativa rientra in un ampio programma di interventi finalizzati a rafforzare le capacità di risposta e gestione delle emergenze a livello locale, puntando a migliorare la preparazione delle amministrazioni comunali e garantire la sicurezza della popolazione. La pianificazione di protezione civile è un elemento cruciale per assicurare una risposta tempestiva ed efficiente in caso di calamità naturali o altre emergenze di rilevanza pubblica.

I contributi richiesti permetteranno di finanziare l’aggiornamento e la redazione di piani di protezione civile, adeguandoli alle specifiche necessità dei Comuni coinvolti, nonché di potenziare le infrastrutture necessarie per l’efficace attuazione dei piani stessi. Tale intervento non solo contribuirà a prevenire i rischi, ma rafforzerà anche la resilienza delle comunità locali, ampliando la capacità di risposta alle emergenze attraverso un coordinamento operativo più efficiente.

In particolare, si prevede il coinvolgimento delle strutture di volontariato che, in stretta collaborazione con le forze operative del sistema nazionale della Protezione Civile (Snpc), garantiranno una gestione integrata e tempestiva delle situazioni di crisi.

Con questa azione, le amministrazioni locali proseguono nel loro impegno volto a creare un sistema di protezione civile sempre più efficiente e pronto a fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza, a tutela della sicurezza e del benessere dei cittadini.