Ariano, Franza: "Abbiamo raggiunto un traguardo storico per la città" L'efficientamento energetico approvato in consiglio, porterà ad un risparmio di oltre 500.000 euro

"E luce fu: Ariano nel futuro. Ieri abbiamo raggiunto un traguardo storico per la nostra comunità! Durante l'ultima seduta del consiglio comunale, abbiamo approvato un intervento di efficientamento energetico che porterà a un risparmio di oltre 500.000 euro".

Sono le parole del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, insiema alla sua squadra di maggioranza al governo della città.

"Questo significativo risparmio strutturale, che si replicherà anno dopo anno, si tradurrà in più opere, maggiori assunzioni e una migliore agibilità dell'ente.

L'intervento prevede la sostituzione dell'attuale impianto di pubblica illuminazione su tutto il territorio arianese con un sistema di ultima generazione, ponendo finalmente rimedio a una situazione inaccettabile. Le lampade attualmente in uso, installate nel 2014, erano già fuori commercio nel 2015. È tempo di voltare pagina e garantire ai nostri cittadini un servizio all'altezza delle aspettative.

Ma non ci fermiamo qui: abbiamo anche approvato un altro intervento storico di ampliamento della pubblica illuminazione, rispondendo così alle innumerevoli richieste da parte di tanti cittadini delle contrade, rimaste senza risposte per decenni. Questo progetto migliorerà la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre strade.

V’invito a guardare la seduta consiliare di ieri del consiglio comunale sulla pagina facebook dell'ente, perchè rimanga nella vostra memoria chi c'era e chi no". A tal proposito ringrazio in particolare l’assessore Marco Riccio e il Presidente del Consiglio Luca Orsogna, dal quale prendo in prestito quest’invito alla riflessione.