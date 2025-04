Ariano: cantieri in cammino speditamente nel centro storico Spuntano i primi arredi sul Calvario, prossima tappa imminente piazza Lusi

Cantieri in cammino speditamente nel centro storico ad Ariano Irpino e sul Calvario, spuntano i primi arredi: i lampioni, collocati davanti allo storico edificio scolastico e nella piazza sovrastante il parcheggio i cui lavori sostanzialmente sono stati ultimati. L'area è però a disposizione delle imprese per lo stoccaggio dei materiali prima della pavimentazione finale.

Completata via Albanese e via Calvario, si procede velocemente verso via Castello. Dalla prossima settimana dovrebbe entrare in azione il cantiere di piazza Lusi, all'ingresso della villa comunale. L'obiettivo è quello di accelerare i tempi in vista dell'arrivo della stagione estiva.

Restano poi da completare via Mancini, il rifacimento di piazza plebiscito si spera finalmente con qualche arredo urbano degno di essere chiamato tale, che possa finalmente restituire dignità al salotto della città.

Gli arianesi in un nostro sondaggio, piaccia o non piaccia a qualche amministratore, hanno espresso il desiderio di vedere realizzata una fontana, panchine e più ordine nella sosta delle auto. L'atto finale sarà piazza Duomo, salvo variazioni, con la sua totale riqualificazione. Staremo a vedere. Di sicuro il nuovo volto della città in centro è già lampante. Il colpo d'occhio c'è tutto e lascia ben sperare...