Ariano: "Ciao Tino, sei stato un grande" All'età di 64 anni è venuto a mancare un altro baluardo del calcio arianese

Con Tino Pagliaro, se ne va un altro baluardo, un'altra leggenda di quelle vecchie glorie che hanno scritto una delle pagine più belle e avvincenti del calcio arianese. All'età di 64 anni è venuto a mancare improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Suo fratello Angelo, anche lui in forza all'Us Ariano ci lasciò 24 anni fa. Due persone formidabili come lo sono del resto le loro famiglie.

Nella foto lo vediamo insieme ad altri due grandi che non ci sono più, Gigi Iachini e Michele Giorgione, in quel campo ancora in terra battuta che ha regalato emozioni indimenticabili alla città, tra calcio e leggenda. Erano gli anni d'oro della serie D con il compianto presidente Vincenzo Graziano e tanti altri dirigenti non più in vita. Tinuccio, dopo l'avventura calcistica ha sempre mostrato disponibilità, dolcezza e garbo nel suo delicato lavoro all'interno dell'ospedale Frangipane-Bellizzi. Sempre disponibile e sorridente con tutti.

Rispose presente all'appello del raduno delle vecchie glorie nel 2010 al Silvio Renzulli, due anni dopo al memorial Domenico Squarcio e nel maggio di un anno fa all'evento amarcord organizzato da Egidio Belfatto.

Lascia la moglie Nicolina, i figli Gerardo e Marianna, il fratello Marco, le sorelle Antonietta e Caterina. Per l'ultimo saluto la camera ardente è allestita presso la casa funeraria fratelli Sanzio a Tranzano.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 29 aprile alle ore 10.00 nella chiesa di San Giovanni Battista ad Ariano Irpino.