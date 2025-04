Ariano: che ansia recarsi in ospedale, preoccupa più la multa che la visita Aumentano i servizi ma scarseggiano sempre di più i posti auto

Aumentano i servizi nella struttura ospedaliera arianese ma scarseggiano sempre di più i posti auto in via Maddalena ad Ariano Irpino.

E' il dramma giornaliero di centinaia di utenti provenienti anche dalla vicina Puglia. "E' diventato davvero impossibile trovare un posto sicuro in cui poter parcheggiare - ci dice una donna - senza doverci ritrovare con una multa sul parabrezza. A volte ci preoccupa più questo che i problemi di salute".

Il parcheggio lato Ponnola non ha più un ricambio continuo, come pure quello sottostante. Anzi quest'ultimo si presenta particolarmente disordinato in entrata e uscita a causa delle auto parcheggiate su entrambi i lati. Unica soluzione lasciare l'auto sul versante Ponnola lungo la strada, sotto il ponte o addirittura nel parcheggio di un supermercato. E' una guerra ogni giorno. E le multe purtroppo continuano a fioccare.

Le soluzioni: L'idea del direttore generale dell'Asl Mario Ferrante dopo la grande rivoluzione positiva del Frangipane-Bellizzi resta quella di realizzare un silos multipiano nell'area eliporto.

Il comune intenderebbe realizzare un'opera tampone: lungo la strada panoramica, utilizzando parte di un piazzola di sosta, (come si può vedere nella foto), occupata fino ad un anno fa da cumuli di sale, poi finalmente rimossi dopo una nostra denuncia. Per un importo di 50.000 euro, consentirebbe la sosta di 60-70 auto con la realizzazione di una rampa di accesso alla struttura.

Ma ci sarebbe ancora un'altra soluzione: una vasta area privata disponibile all'ingresso di contrada Ponnola, dove attualmente gli abitanti stessi devono fare i conti spesso con la sosta indisciplinata ma comunque comprensibile. Qui vi sarebbe anche un ampio terreno sembrerebbe di proprietà dell'Anas che potrebbe essere adattato tranquillamente a parcheggio. Un dato è certo una soluzione va presa e con immediatezza.