Ariano, potenziamento ecoisole da giugno, La Braca:"Obiettivo, ridurre i disagi" In arrivo nuove postazioni nelle zone rurali

Ecoisole danneggiare o in qualche caso non funzionanti perchè sature ad Ariano Irpino. I cittadini protestano al ritorno a casa con i sacchetti non smaltiti e l'assessore Toni La Braca risponde: "Non è stata una mia idea personale: i progetti che prevedevano sistemi innovativi per il conferimento dei rifiuti sono stati oggetto di finanziamenti Pnrr. Vivo anche io in una zona non servita dal porta a porta, e utilizzo le ecoisole".

Sui disagi comprensibili, La Braca aggiunge: "Stiamo lavorando per migliorare la raccolta della plastica. A partire da giugno, potenzieremo le ecoisole esistenti al piazzale Cimitero, Cannelle, Torreamando e Orneta, aumentando la capacità di conferimento della plastica. Inoltre, installeremo due nuove postazioni a Scarnecchia e Cervo per ampliare la copertura del servizio. Questi interventi mirano a ridurre i disagi e a promuovere una gestione più efficiente dei rifiuti".