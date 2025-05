Evento storico a Melito Irpino: consacrazione della chiesa di San Pio Avverrà il 25 maggio, in occasione dell'anniversario della nascita del santo di Pietrelcina

Evento storico a Melito Irpino in provincia di Avellino: la consacrazione della chiesa di San Pio all'ingresso del paese. Per il popolo melitese sarà un grande giorno, il prossimo 25 maggio, in concomitanza con l'anniversario della nascita del santo di Pietrelcina.

Sarà il vescovo Sergio Melillo a presidere il rito solenne. Grande attesa per le reliquie del santo, frammenti di pelle, capelli e garze che hanno pulito il sangue, con attestato di autenticità da parte dei frati cappuccini di Pietrelcina. Saranno inserite nell'altare, tra l'emozione della gente e del parroco don Michele Puopolo che sta dando davvero molto silenziosamente alla sua comunità.

Giovedì 22 maggio alle ore 20, inizierà il triduo di preparazione alla consacrazione della chiesa, alla presenza di Don Antonio Lo Conte, (direttore ufficio liturgico diocesano).

Venerdì 23 maggio, Piazzetta delle Rose, ore 21:00 rosario con meditazione di San Pio.

Sabato 24 maggio, chiesa madre, ore 18:30 santissimo rosario, ore 19:00 sanra messa, segue processione con le reliquie e la statua di San Pio, dalla Chiesa Madre alla Chiesa di San Pio, attraversando il corso.

Dimenica 25 maggio, ricorrenza della nascita di San Pio da Pietrelcia: Chiesa di San Pio, ore 09:00 colazione offerta a tutti i bambini, ore 09:30-12:00 ‘Un fiore per San Pio, ore 18:00 snto rosario, ore 18:30 santa messa presieduta dal vescovo Sergio Melillo con unzione dell’altare e rito di consacrazione della chiesa di San Pio. Spazio esterno allestito con sedie e schermo gigantesegue momento di convivialità.