Montefusco: mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina Il consiglio comunale approva l'ordine del giorno presentato dal partito di rifondazione comunista

Con voto unanime, il consiglio comunale di Montefusco ha approvato ieri l’ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina, presentato dal consigliere Arturo Bonito, segretario provinciale del partito della Rifondazione Comunista federazione Irpina e consigliere di maggioranza.

La mozione impegna il governo italiano a: riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina entro i confini antecedenti al 1967, con Gerusalemme capitale condivisa.

Sostenere l’ammissione della Palestina come membro effettivo dell’Onu, superando i veti politici che ne bloccano l’adesione.

Fermare la colonizzazione illegale dei territori occupati e promuovere sanzioni contro gli insediamenti israeliani.

Esigere un cessate il fuoco urgente a Gaza e in Cisgiordania, garantendo aiuti umanitari alla popolazione civile.

Il documento chiede inoltre al sindaco di Montefusco di attivarsi per coinvolgere altri comuni della Campania in una campagna di sensibilizzazione e di inoltrare la mozione alle massime istituzioni italiane ed europee, tra cui il Presidente della Repubblica, il parlamento Ue e il Ministero degli Esteri.

Arturo Bonito consigliere comunale di Uniamo Montefusco, segretario provinciale partito della rifondazione comunista, federazione Irpina.

Una scelta di giustizia e coerenza, questo voto unanime dimostra che la solidarietà internazionale non è una questione astratta, ma un impegno concreto delle comunità locali.

Montefusco si schiera dalla parte del diritto internazionale, della pace e dei popoli oppressi. Chiediamo al governo italiano di seguire l’esempio di 146 Stati Onu e di rompere il silenzio complice di fronte all’apartheid israeliana.

La mozione richiama la storica dichiarazione di Venezia del 1980 e ribadisce l’urgenza di attuare la soluzione “due popoli, due Stati”, unica via per una pace duratura in Medio Oriente. Ma che resta uno specchietto per le allodole inattuabile se solo Israele gode di piena legittimazione internazionale.

Il sindaco provvederà a inviare il testo approvato alle istituzioni competenti. L’obiettivo è fare pressione sulle istituzioni nazionali ed europee affinché agiscano senza ulteriori ritardi".