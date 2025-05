Rotondi, Fascia tricolore a Sergio Finelli: vince per una manciata di voti Trentacinque i voti di scarto con lo sfidante Francesco Mainolfi

di Paola Iandolo

Sergio Finelli (Movimento per Rotondi) vince e conquista la fascia tricolore a Rotondi. Vittoria al fotofinish su Francesco Mainolfi di Rotondi Futura per una manciata di voti. Trentacinque i voti in più ottenuti dal neo sindaco Finelli che gli ha consentito di ottenere la fascia tricolore e di primeggiare nella tornata elettorale di maggio dopo che Mainolfi ha primeggiato durante le operazioni di spoglio.