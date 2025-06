Pietrastornina: approvata mozione riconoscimento dello Stato di Palestina L'assessore Merolla: "È un gesto simbolico ma fortemente politico"

Il consiglio comunale di Pietrastornina ha approvato all’unanimità una mozione che chiede il riconoscimento ufficiale dello Stato della Palestina, inserendosi così nel crescente movimento istituzionale italiano che prende posizione sulla crisi in Medio Oriente.

La mozione, presentata dall’assessore Merolla, è stata discussa durante l’ultima seduta consiliare, nel corso della quale è stato affrontato anche il delicato tema delle relazioni italo-israeliane e delle conseguenze umanitarie del conflitto in corso.

«È un gesto simbolico ma fortemente politico - ha dichiarato l’assessore Merolla - con cui il nostro Comune vuole esprimere solidarietà verso un popolo che da decenni chiede il riconoscimento della propria identità e il diritto a vivere in sicurezza, dignità e libertà. Riteniamo che il silenzio, in questo momento storico, equivalga a complicità».

Il testo della mozione sottolinea la necessità di una soluzione diplomatica e multilaterale al conflitto, basata sulla coesistenza pacifica tra due Stati, come previsto da numerose risoluzioni delle Nazioni Unite.

Allo stesso tempo, chiede al Governo italiano di sostenere attivamente, anche in sede europea e internazionale, l’avvio di un processo che porti al pieno riconoscimento della Palestina come Stato sovrano.

Con questa decisione, Pietrastornina si unisce a una rete sempre più ampia di enti locali che, a fronte dell’escalation delle violenze e delle gravi violazioni del diritto internazionale, stanno scegliendo di schierarsi per una pace giusta e per il rispetto dei popoli.