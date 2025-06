Melito Irpino: "Educare i ragazzi attraverso lo sport" Anspi in campo: "Agorà delle Agorà"

Agorà delle Agorà. Due appuntamenti di gioco, sport e divertimento in Valle Ufita a Melito Irpino. L'appuntamento è in via della Rinascita domani 21 giugno, dalle 9.30 alle 18.00. Manifestazione divisa in due momenti: "Educare con lo sport e oltre il traguardo, lo sport in festa". In campo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Agorà Cento Dieci e Anspi oratori e circoli associazione nazionale San Paolo.

L'Anspi, nasce durante gli anni del Concilio Vaticano II grazie alla grande spinta del fondatore, monsignor Battista Belloli, sacerdote bresciano, già direttore della "Rivista del Catechismo",

Al primo posto lo sviluppo, il potenziamento ed il coordinamento sul territorio nazionale degli Oratori e Circoli Giovanili a servizio delle parrocchie.

Obiettivo primario: la passione educativa della comunità, grazie alla grande forza degli animatori, catechisti e genitori al fianco dei ragazzi.