Corpus Domini, le infiorate di Melito Irpino: un'emozione davvero unica Vere e proprie opere artistiche a cielo aperto realizzate con ingegno, creatività e passione

Vere e proprie opere artistiche a cielo aperto realizzate con ingegno, creatività e passione, altarini in diversi angoli del paese e addobbi. Ancora una bella e suggestiva iniziativa da parte della comunità parrocchiale di Melito Irpino. Non si ricorda negli anni un coinvolgimento del genere e una grande partecipazione in una delle ricorrenze tra le più importanti, come quella del Corpus Domini, in cui si celebra la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia.

L'avvento di don Michele Puopolo ha ridato davvero un nuovo volto alla comunità melitese, senza dubbio tra le più attive e dinamiche della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia. Ed è proprio al giovane sacerdote in partenza verso la capitale, per motivi di salute che è stata dedicata l'iniziativa dell'infiorata legata alla solennità del Corpus Domini, con la speranza che possa superare il suo momento di prova e ritornare presto tra la gente, più forte di prima con tutta la sua energia ed entusiasmo.

Una processione quella del Corpus Domini, con più tappe quest'anno partita dalla chiesa madre e conclusasi nel tempio di San Pio recentemente consacrato.

Grande calore da parte della gente a partire dai giovani con in testa il sindaco Michele Spinazzola e come sempre prezioso l'apporto della locale pubblica assistenza, comitato Sant'Egidio e polizia municipale Una bella esperienza collettiva, ricca di significato umano, artistico e spirituale.