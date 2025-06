Gruppo consiliare "Scegliamo Pietrastornina": anomalie installazione pali luce Lettera indirizzata al sindaco e al dirigente dell'area tecnica

"I sottoscritti Alfonso Lorenzo Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa, consiglieri comunali presso il comune di Pietrastornina, a seguito di quanto segnalatoci da alcuni utenti della strada in argomento, hanno constatato che i plinti di fondazione dei pali della pubblica illuminazione risultano essere stati predisposti nella sede stradale".

Il pericolo segnalato

"Una volta ultimati i lavori in argomento, col montaggio dei pali di sostegno dell’impianto, questi ultimi, non essendo installati in conformità alla vigente normativa in materia di distanza limite dalla carreggiata, trattandosi di strada extra urbana priva di marciapiede, andranno a costituire intralcio alla circolazione, con la conseguente insorgenza di un potenziale pericolo per la circolazione stradale.

Oltre a chiedere delucidazioni in merito, gli scriventi sollecitano l'amministrazione comunale affinché ponga tempestivamente in essere tutti i correttivi che il caso richiede, ivi compresa una differente e più razionale allocazione di quanto in argomento (ad esempio, posizionando i pali dietro al muro di contenimento posto a lato della strada).

Si coglie, altresì, l’occasione per rappresentare la necessità, da parte sindaco e dell’Utc, di esercitare la dovuta vigilanza sui lavori pubblici di competenza, sia rispetto alla qualità di realizzazione degli stessi che ai tempi di esecuzione e, nel caso di specie, a porre in essere tutte le iniziative necessarie atte al superamento delle criticità segnalate ed alla relativa ultimazione, essendo detti lavori - costati la "modica" cifra di 378.500,00 euro - iniziati in data 15/9/2024 con termine previsto al il 15 marzo 2025". Fin qui la nota.