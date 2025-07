Ambulatorio di prossimità: ecco il calendario delle visite gratuite di luglio Come ogni venerdì sono previste visite specialistiche per diverse patologie

Anche per il mese di luglio programmato il calendario delle visite gratuite nell'ambito dell'ambulatorio di prossimità.

Come oramai consuetudine tutti i venerdì sono previste visite specialistiche per diverse patologie. L'importante attività, a disposizione di persone in difficoltà, è uno dei tanti servizi presenti presso il polo sanitario di Grottaminarda a cura dell'Asl con la collaborazione del comune.

Questo il calendario di luglio:

Venerdì 4 luglio, visita urologica con Pasquale Grella: dalle ore 15:00 alle ore 17:00, venerdì 11 luglio, visita fisiatrica-reumatologica con Marcantonio Spera, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, venerdì 18 luglio, visita dermatologica con Giovanni Orlando, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, venerdì 25 luglio, visita dermatologica con Giovanni Orlando, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Per accedere all'ambulatorio di prossimità: non è necessario prenotare ma è utile esibire certificazione che attesti la propria condizione sociale, (Isee inferiore a 10mila euro, stranieri temporaneamente presenti (Stp) (Eni). L'invito alle persone è di usufruire con fiducia del servizio.