Estate rovente Montevergine: 25.9° all'osservatorio: è record stagionale Gli esperti: valori oltre la media di stagione

"I 25.9°C registrati quest’oggi all’Osservatorio rappresentano la nuova temperatura massima assoluta di questa rovente estate 2025.

In vetta, invece, alla quota di 1515 m s.l.m, per il momento non si è andati oltre i 23.5°C.

Da domani, si rivedrà, in Irpinia, qualche temporale pomeridiano, che speriamo possa interessare anche l’area del Partenio, che nell’ultimo mese è stata interessata da apporti di pioggia di scarsa entità.". Così un post pubblicato sulla pagina social dell'osservatorio di Montevergine. Gli esperti seguono l'andamento di meteo e temperatura in questa estate rovente.