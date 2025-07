Ostruzione alla rete: sono ancora senz'acqua alcune contrade arianesi La comunicazione dell'alto calore servizi

Sono ancora senz'acqua alcune contrade arianesi, a causa dell'ostruzione alla rete avvenuta durante i lavori importanti di sostituzione della condotta idrica che stanno interessando contrada Serra, lungo la statale 90 delle puglie.

Le zone interessate: Serra Di Sopra; Serra Di Sotto; Santa Barbara, Bagnara; Foresta (fino alla rotonda presso ristorante Incontro) ed alre zone utenze limitrofe.

I lavori di riparazione sono proseguiti anche la notte scorsa. L'Alto Calore fa sapere che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.