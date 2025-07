Internet ultraveloce a Montaguto, Zecchino: "Così ripartono i nostri borghi" Il sindaco: "Guardiamo con maggiore fiducia al futuro"

Internet ultraveloce è arrivato a Montaguto: abitazioni, uffici pubblici, attività commerciali e ricettive sono oggi raggiunti da una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga all’avanguardia. Una decisiva innovazione infrastrutturale sancita dall’apertura dei servizi di connettività in seguito ai lavori di digitalizzazione del borgo irpino. Open Fiber è del resto chiamata a realizzare la rete pubblica che consentirà a cittadini e imprese di beneficiare di velocità di connessione al web finora inedite. Le risorse stanziate non sono gravate sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono state coordinate da Infratel Italia, società “in house” del Ministero dell’Industria e del Made in Italy, con l’attenta supervisione della Regione Campania.



Il progetto consiste nella copertura di oltre 450 unità immobiliari tra private abitazioni, esercizi commerciali. L’infrastruttura integralmente in fibra ottica – modalità che permette di superare la velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo – si estende per 7,5 chilometri ed è stata realizzata in larghissima parte (82%) riutilizzando reti già esistenti. Il piano ha previsto inoltre il cablaggio di 5 sedi pubbliche: il Municipio, la sede della Farmacia Rurale e il Centro di continuità assistenziale; la Struttura polifunzionale di via Sorgenti, la sede della Pro Loco, la Casa Museo della Civiltà Contadina.

“Siamo davanti a una innovazione tecnologica – sottolinea il sindaco Marcello Zecchino – che consente al nostro territorio di guardare con maggiore fiducia al futuro. La presenza della fibra ottica può del resto permettere ai cittadini, alle attività economico-produttive di Montaguto, allo stesso Comune di essere innovativi e rafforzare le competenze e le possibilità di fornire servizi al passo coi tempi. La digitalizzazione è un processo fondamentale, sicuramente accelerato dalle restrizioni imposte dalla pandemia, a maggior ragione nei piccoli comuni come il nostro alle prese con la quotidiana lotta contro lo spopolamento. Per questo motivo, consapevoli dei suoi decisivi risvolti e benefici, abbiamo fin da subito aderito al Piano BUL (Banda UltraLarga) per portare nel nostro territorio una infrastruttura così cruciale. È proprio da iniziative del genere che si può e si deve ripartire”.



“Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, anche Montaguto è oggi dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione”, afferma Raffaele Cobino, field manager di Open Fiber.



Una rete a banda ultralarga permette del resto di abilitare servizi che vanno a beneficio dell’intera collettività: lavoro agile, telemedicina, educazione a distanza, Industria 4.0, videosorveglianza, domotica e tanto altro ancora da inventare. Il tutto in un contesto di sostenibilità ambientale che solo i centri come Montaguto possono offrire.



È opportuno infine ricordare che Open Fiber non si rivolge direttamente agli utenti finali: i cittadini di Montaguto potranno verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno dei diversi operatori partner di Open Fiber per scegliere il piano tariffario preferito e iniziare a navigare ad alta velocità.