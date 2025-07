Fede e tradizione, in onore di Sant'Anna celebrazioni al Duomo Il popolo delle mamme e gestanti trasloca nella cattedrale

Fede e tradizione ad Avellino e quest'anno le celebrazioni in onore di Sant'Anna traslocano al Duomo. Per iniziativa della Diocesi di Avellino e per consentire alla folla di fedeli di prendere parte ed assistere alle celebrazioni e messe, l'amata statua della Santa protettrice di madri, gestanti, donne che desiderano avere figli verrà spostata nella cattedrale cittadina. La decisione di spostare le celebrazioni dalla chiesa del Rifugio alla Chiesa Cattedrale nasce dalla necessità di garantire una maggiore sicurezza e una più agevole accoglienza dei fedeli, vista negli ultimi anni una partecipazione sempre più crescente. L'appuntamento clou è previsto come da calendario liturgico per il prossimo 26 luglio. Dal 23 al 25 luglio si svolgerà il triduo in onore di Sant'Anna, un appuntamento che rinnova fede, preghiera e speranza. Nei prossimi giorni la diocesi comunicherà tutti gli appuntamenti di messe ed eventi liturgici.