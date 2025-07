Mercato settimanale ad Ariano, minoranza all'attacco: "Deve ritornare in centro" L'argomento torna in consiglio comunale insieme alla richiesta dello stato di calamità

Si terrà l’8 luglio alle ore 17 il consiglio comunale convocato su iniziativa della minoranza ad Ariano Irpino per discutere di sostegno agli agricoltori (richiesta di riconoscimento stato di calamità naturale a seguito delle recenti grandinate) e della richiesta di trasferimento del mercato settimanale nella sua sede storica.

La nota della minoranza a firma di Marcello Luparella, Daniele Tiso, Antonio Della Croce, Marco La Carità ed Emerico Maria Mazza.

"Con il consueto disprezzo per le regole la convocazione è stata diramata senza il rispetto del termine di cinque giorni che per legge è regolamento deve intercorrere tra la data della convocazione e quella della seduta.

Per questa volta non fa niente. Participeremo lo stesso, per rispetto delle categorie interessate, ed anzi, visto che il nostro invito ad estendere la convocazione alle associazioni di agricoltori e commercianti è stato ignorato, provvederemo noi stessi a convocarle affinché possano dare, democraticamente, il proprio prezioso contributo.

Nel contempo invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla seduta, che ovviamente sarà pubblica, o a seguire la diretta streaming sulla pagina facebook del comune".