Grottaminarda: ecco un bell'esempio di riqualificazione urbana Risorge la piazzetta di rione Cappelluzza, mantenuto in vita il fontanino di acqua potabile

L'amministrazione comunale ha voluto riqualificare l'angolo all'incrocio tra Via Tratturo, via Nazionale Baronia e Corso Vittorio Veneto a Grottaminarda, alle spalle della Cappelluzza dedicata a Sant'Antonio e Santa Rita cosiddetti "Piccirilli", dove, sempre ieri pomeriggio, ha preso il via la festa patronale.

Lo spazio è stato ripavimentato, ripitturato, sono stati inseriti elementi di arredo urbano quali: fioriere, una delle quali donata dal comitato Festa di Sant'Antonio e Santa Rita, dissuasori stradali con catene per delimitare l'area pedonale, una panchina, e sono stati mantenuti e valorizzati elementi storici come il fontanino (di acqua potabile) e la buca per le lettere (regolarmente funzionante).

"Questa piazzetta è simbolica, è "piccerella" come Sant'Antonio Piccirillo e per questo è ancora più bella – afferma il sindaco Marcantonio Spera - e poi c'è l'acqua che è simbolo di vita, del rione e dell'intera comunità. Un tassello alla volta stiamo dando nuovo decoro a tanti angoli della nostra cittadina".

"Con poche risorse comunali siamo riusciti a dare una nuova vita a questa Piazzetta - spiega Marilisa Grillo, delegata ai Lavori pubblici - Le foto del "prima" e del "dopo" parlano da sole.

Una riqualificazione dovuta allo storico Rione Cappelluzza e ad un'area sempre più importante per Grottaminarda in quanto di transito verso la costruenda stazione Hirpinia".